За первый квартал 2020 года Россию посетили 5,48 млн иностранцев, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего гостей прибыло из Украины – 1,55 млн человек (-9%). В лидерах также оказались Казахстан – 742 тыс. (-15%) и Узбекистан – 597 тыс. (-6%). Закрыли топ-5 Таджикистан – 371,4 тыс. и Азербайджан – 220,3 тыс.

Из пятерки лидеров выбыл Китай. В первом квартале прошлого года оттуда приехало 342 тыс. гостей, в этом году – 113,8 тыс. (-66,7%).

В десятку вошли Киргизия (200 тыс.), Финляндия (167,4 тыс.), Армения (146,3 тыс.), Абхазия (136 тыс.) и Польша (117,6 тыс.).

С туристической целью в Россию в первом квартале года приехало 322,8 тыс. гостей, это на 31,3% меньше, чем годом ранее (469,9 тыс.). Из Китая прибыло 47,6 тыс. туристов, что на 71% меньше, чем годом ранее (163,4 тыс.), из Южной Кореи приехало 29,7 тыс. путешественников (-50%). На третьем месте – туристы из Германии (21 тыс., -10%). В топ-5 вошел Израиль – 18,7 тыс. (-24,3%) и Франция – 17,7 тыс. (+0,6%).

В первой десятке также путешественники из Эстонии (15,5 тыс.), Таиланда (8,9 тыс.), Турции (8,6 тыс.), Италии (8,1 тыс.) и Литвы (8 тыс.).

В топ-20 вошли Япония, Латвия, Казахстан, Польша, США, Финляндия, Великобритания, Украина, Сербия и Куба.