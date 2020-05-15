По информации агентства, эти меры в основном затронут штат компании во Флориде, Калифорнии и Вашингтоне. Во Флориде Carnival отстранит от работы на срок до шести месяцев 537 сотрудника и сократит 820 должностей из примерно 3 тыс.

Компания не уточнила, сколько работников будет уволено в других штатах и странах.

В пресс-релизе Carnival также объявила о сокращении рабочего времени и зарплат, которое коснется и топ-менеджеров.

По словам главы Carnival Арнольда Дональда, компании было тяжело принять это решение, но это было "необходимо, учитывая низкий уровень операций".

"Мы с нетерпением ждем дня, когда многие, кого это затронуло, снова начнут работать с нами", — добавил он.

Carnival был первым круизным оператором, прекратившим выполнять рейсы в начале марта из-за вспышки заболевания. Другие представители отрасли приостановили отправку круизов с 13 марта.

Как отметил глава Carnival в пресс-релизе, на данный момент только 38% клиентов попросили возместить стоимость отмененных круизов, остальные перенесли их на более поздний срок. В компании отмечают, что количество бронирований на первое полугодие 2021 года остается на докризисном уровне.