"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 598 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4504 (42,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

Нарастающим итогом в целом по стране зарегистрировано 262 843 случаев (накануне 252 245 случаев, +4,2%). Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом (согласно данным Университета Джонса Хопкинса), в ближайшее время с учетом динамики соседей (у Великобритании, занимающей 3-е место, прирост 3,4 тыс. в сутки) и большого отрыва по числу заболевших в США (1,4 млн зарегистрированных пациентов) изменений в топ-3 антирейтинга не предвидится.

В Москве 4748 новых случаев за сутки (накануне 4712), таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 135464.

Еще 945 случаев в Московской области, 541 — в Санкт-Петербурге, 307 — в Нижегородской области, 115 — в Ямало-Ненецком АО, 113 — в Саратовской области, 105 — в Тульской области, 104 — в Свердловской области, 101 — в Ивановской области, 100 — в Челябинской области.

За последние сутки в России зарегистрировано 113 смертей (накануне 93), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 68 в Москве (накануне 58). За весь период пандемии в России 2418 умерших.

Выздоровело за сутки 4696 человек, в том числе 1235 в Москве. Всего за весь период выписано 58 226 пациентов.