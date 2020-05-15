"Ограничить до 1 июня 2020 года въезд в Абхазию через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Погрануправления ФСБ России в республике, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов", — говорится в распоряжении.

Граждан Абхазии, возвращающихся в республику через границу с Россией в пунктах пропуска на абхазо-российской границе, проверяют круглосуточное дежурящие медицинской бригады.

Также в республике до начала июня запрещена туристская и экскурсионная деятельность, бронирование мест, прием и размещение в объектах отдыха. Остаются ограничения до это даты и на проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий.

В то же время с пятницы 15 мая разрешено возобновить междугородние пассажирские перевозки, остановленные с 28 марта и работу объектов общественного питания.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике за время с начала пандемии выявлено 17 случаев заражения COVID19. Из них 15 заразившихся прибыли из России. Большинство заболевших являются курсантами военных вузов.