Как отмечается в письме, текст которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", в настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95-100%, а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн руб. В эпицентре кризисной ситуации оказались объекты, требующие значительных регулярных капитальных вложений, в том числе, гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, круизные суда. При негативном сценарии потеря работы грозит до 2,5 млн занятых в отрасли, поэтому первоочередной задачей должно стать сохранение высокопрофессиональных кадров и инфраструктурного базиса отрасли.



"Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговых льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов. Очевидно, что восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям. Поэтому чрезвычайно важно сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", — говорится в письме.



Ведомство отмечает, что до распространения коронавирусной инфекции туризм был одной из наиболее динамично растущих отраслей экономики. Ежегодный вклад туристской отрасли в объем национального экспорта составляет $1,5 млрд, что сопоставимо с экспортом вооружений и почти в три раза превышает экспорт леса, меди, алюминия или никеля. После открытия международного сообщения и впоследствии введения электронной визы в 2021 году въездной туризм способен обеспечить существенный прирост дохода в валюте.

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. "Восстановление внутренних турпотоков также поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю — практически всю сферу услуг. И, конечно же, наравне с экономическим, внутренний туризм несет в себе огромный гуманитарный потенциал, так как позволит многим россиянам заново открыть страну для себя и своих близких. Помимо этого, впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России", — отмечает она.



Глава ведомства добавила, что Ростуризмом разрабатывается план восстановления и дальнейшей модернизации отрасли, который предусматривает поддержку инвесторов, в том числе, путем софинансирования региональных инфраструктурных проектов и льготного кредитования строительства и реконструкции средств размещения, увеличение субсидирования прироста туристских потоков, национальную маркетинговую кампанию и иные меры.