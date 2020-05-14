"В 2020 году из-за пандемии коронавируса сроки проведения международного Дягилевского фестиваля будут скорректированы. По словам вице-премьера правительства Пермского края Антона Клепикова, при благоприятном развитии эпидемической ситуации в крае, фестиваль состоится в конце августа — начале сентября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение о сроках проведения фестиваля будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. Кроме того, из-за ограничений передвижения между городами и странами, программа фестиваля, состав участников и количество иностранных гостей также могут претерпеть изменения.

"Это не значит, что нужно ронять планку. Планируем провести качественный фестиваль. Художественным руководителем остается Теодор Курентзис", — сказал Клепиков, чьи слова приводятся в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в 2019 году события фестиваля посетили более 30 тыс. человек.

Со 2 апреля на территории края введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Театры, музеи, концертные площадки и библиотеки региона продолжают работать в режиме онлайн.

Международный Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года в Перми для поддержания и развития традиций импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.

За все время проведения фестиваль стал одним из значимых ежегодных событий не только в Пермском крае, но и за его пределами.