В приглашении отмечается, что также будут обсуждаться вопросы трудоустройства, обучения и переселения, программы матпомощи, перспективы реализации производственных, туристических и других инвестпроектов на базе площадки плавильного цеха КГМК в поселке Никель и в целом в районе, участие властей Мурманской области в социально-экономическом развитии Печенгского района и содействие инвесторам, социальная ответственность "Норникеля", партнерство заинтересованных сторон.

Как сообщалось, "Норникель" к концу 2020 года планирует закрыть плавильный цех КГМК в поселке Никель, с которым связано порядка 800 сотрудников.

В октябре прошлого года президент "Норникеля" Владимир Потанин в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором Мурманской области сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в регионе. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры региона.

Позднее, в декабре 2019 года, старший вице-президент "Норникеля", руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова сообщала, что компания вместе с региональными и муниципальными властями за три месяца разработает программу развития Печенгского района.

При этом "Норникель" намерен создать туристический кластер в Печенгском районе на границе с Норвегией. Туркластер создается через ООО "Порт Лиинахамари" (дочерняя структура ПАО "ГМК "Норильский никель").

В среду,13 мая, на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев сообщил, что министерство вместе с правительством Мурманской области и инвестором ведут работу над включением проекта туркластера в Лиинахамари в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики".

В марте текущего года статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков сообщал, что общий объем капитальных вложений "Норникеля" в создание туркластера в Заполярье превысит 14 млрд рублей.

По словам Пристанскова, туркластер будет принимать круизные суда в будущем порту Лиинахамари. При этом порт находится в транспортной доступности от аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ), который "Норникель" намерен восстановить и уже ведет соответствующие переговоры с Минобороны России.

Согласно планам компании, туркластер будет создан в срок до 2030 года, при этом будет создано около 500 рабочих мест.

В январе текущего года вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе рабочего совещания по вопросам создания ТОР сообщала, что "Норникель" планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в приграничном Печенгском районе. Она отмечала, что туркластер уже получил поддержку Ростуризма и будет создан по аналогии с "Розой Хутор".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Порт Лиинахамари" было зарегистрировано 15 августа 2019 года в Москве с основным видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО составил 50 млн рублей. Генеральный директор — Анатолий Котоврасов, головная компания — ГМК Норильский никель".