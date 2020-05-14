При этом министр сообщения будет вправе устанавливать ограничения и условия для осуществления международных пассажирских перевозок.

Латвийская авиакомпания airBaltic с 18 мая возобновит прямые рейсы из Таллина в Амстердам, Копенгаген и Осло, а с 25 мая — в Вильнюс. По словам представителя компании Алисы Бриеде, airBaltic готова приступить к осуществлению полетов также из Риги после получения всех необходимых разрешений.

Страны Балтии ввели карантин из-за коронавируса с 17 марта на время чрезвычайного положения, в связи с чем были приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.