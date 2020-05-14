"В связи с тем, что запрет на въезд в Германию продлен до 15 июня 2020, выдача виз в посольстве и генеральных консульствах также ограничивается предположительно до 15 июня. Все назначенные в период с 4 мая по 15 июня собеседования состояться не смогут. Мы обращаемся к вам с просьбой не приходить в визовый отдел в забронированное Вами время на подачу документов", — сообщает дипмиссия.

Как обещают немецкие дипломаты, после возобновления обычного графика работы визового отдела россияне смогут забронировать новую дату подачи документов в онлайне. Сейчас подача заявлений возможна только в исключительных случаях.

В середине апреля Германия ограничила оформление виз в посольствах и генконсульствах до 15 мая.

В связи с закрытием границ Шенгенской зоны практически все европейские страны в марте приостановили прием заявлений на оформление виз гражданам РФ.