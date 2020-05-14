"Наша страна на ранней стадии предприняла меры для предотвращения распространения коронавируса и широкое тестирование, благодаря чему у нас сейчас гораздо меньше случаев заражения, чем в других странах Европы. Кроме того, регион Алгарве – один из самых слабо затронутых пандемией в Португалии, поэтому мы сейчас планируем осторожно восстанавливать экономическую и социальную активность", — цитирует его портал Breakingtravelnews.com.

С января в Алгарве было зафиксировано 360 случаев заражения COVID-19.

На курорте уже открылись гольф-поля, причалы для яхт и прокаты автомобилей, они работают с ограничениями для клиентов, разработанными по рекомендации органов здравоохранения. Также открыты около трети отелей курорта, в июне, как рассчитывают местные власти, общее число работающих отелей должно достичь 75%, а в июле откроются все объекты размещения.

На 18 мая запланировано открытие ресторанов, их загрузка не должна будет превышать 50% от общего числа мест. В июне откроются пляжи, правила доступа и пребывания на них сейчас разрабатываются агентством по охране окружающей среды страны.

Специальные меры для предотвращения распространения коронавируса введены также в международном аэропорту Фару и общественном транспорте, где пассажирам запрещено передвигаться без масок.

"Вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения с зарубежными странами – это основная проблема, которая препятствует возобновлению работы курортов в полном объеме. Но она затрагивает не только Португалию, но и другие страны. Мы видим, что зарубежные авиакомпании и туроператоры очень заинтересованы в возобновлении своей деятельности в регионе Алгарве, некоторые из них уже разместили предложения по отдыху на своих сайтах и принимают предварительные бронирования", — заявил Фернандес.

Еврокомиссия в среду заявила, что страны Евросоюза могут постепенно открывать границы для зарубежных туристов, но пока только для стран с похожей эпидемиологической ситуацией и низким риском заражения коронавирусом. Также это могут делать страны, где достаточно больничных мест, проводится широкое тестирование и отслеживаются контакты заболевших. ЕС рекомендует своим членам вводить обязательное использование масок и соблюдение дистанции в аэропортах.