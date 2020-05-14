"В условиях борьбы с пандемией короновируса авиакомпании были вынуждены сокращать количество рейсов в зависимости от фактической загрузки. Расстановку сил по наиболее популярным маршрутам это не изменило. В топ-5 направлений апреля вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-На-Дону, Новосибирск", — отмечается в сообщении.

В январе-апреле 2020 года пассажиропоток аэропорта снизился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,4 млн человек.

Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 1,346 млн пассажиров (снижение на 21%), на международных — 66 тыс. человек (снижение на 9%). Показатели по международным направлениям основываются на данных за первые три месяца текущего года: в конце марта международное авиасообщение было приостановлено за исключением вывозных рейсов граждан различных стран.

Количество самолетовылетов за отчетный период составило 6,153 тыс. операций, что на 11% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Объем обработанных грузов и почты составил 673 т.

По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 7% — до 6,77 млн человек, в первом квартале 2020 года — на 6%, до 1,389 млн человек.