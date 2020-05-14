При этом компания сообщила, что заручилась достаточным количеством ликвидности, чтобы выжить в условиях отмены круизов на срок более 18 месяцев, что она назвала "маловероятным сценарием".

Как говорится в сообщении Norwegian Cruise, компания получила чистый убыток в размере $1,88 млрд, или $8,80 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью на уровне $118,2 млн, или $0,54 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил $0,99 в расчете на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,28 на акцию.

Выручка сократилась на 11,2%, до $1,25 млрд. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне $1,28 млрд.

Выручка от продажи пассажирских билетов упала на 13,6%, до $840,8 млн при среднем прогнозе экспертов на уровне $856,8 млн. Выручка от предоставления услуг на борту и другой деятельности сократилась на 5,6%, до $406,1 млн, но превзошла ожидания аналитиков на уровне $394,5 млн.

Компания сообщила, что, несмотря на "существенное ослабление" спроса в краткосрочной перспективе и большое количество отмены бронирований в результате пандемии коронавируса, она видит спрос на круизы начиная с четвертого квартала и его ускорение в 2021 году.