В частности, в настоящее время продолжают болеть 2,4 млн человек, состояние лишь 2% из которых оценивается как серьезное или критическое.

Между тем, число летальных исходов с момента вспышки коронавируса приближается к 300 тыс. Среди стран наибольшее количество смертей впоследствии заражения инфекцией зарегистрировано в США, там скончалось более 85 тыс. человек.

Во многих странах продолжают смягчать ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с коронавирусом. В частности, в Финляндии школьники вернулись в четверг к учебе, в большей части Японии отменили режим ЧС. Однако в ВОЗ в четверг предупредили, что вирус, возможно, вообще никогда не исчезнет.

Правительства многих стран начали не только разрешать предприятиям возобновлять экономическую деятельность, но и оказывать помощь наиболее пострадавшим секторам, в том числе туристическому.

В четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план помощи, рассчитанный на помощь значительно пострадавшей от пандемии коронавируса сфере туризма на 18 млрд евро. Фонды помощи терпящим бедствие фирмам в туристической сфере будут доступны для компаний до конца 2020 года. Кроме того, банки будут давать отсрочку компаниям этого сектора на выплаты, в частности по кредитам, на 12 месяцев, а не на шесть месяцев, как это было ранее.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь призвал правительства и органы здравоохранения стран оказать психологическую помощь тем, кому она необходима, в связи с ситуацией с коронавирусом. "Спустя десятилетия пренебрежения и недостаточного инвестирования в службы охраны душевного здоровья пандемия COVID-19 в настоящее время бьет по семьям и общественности дополнительным психологическим стрессом", — отметил он.

Он добавил, что больше всего психологическая помощь сейчас нужна медикам, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом, пожилым людям, подросткам, а также тем, у кого и до пандемии коронавируса были расстройства душевного порядка.

Многие страны мира также продолжают заниматься разработкой вакцины от коронавируса. Однако в Европейском агентстве лекарственных средств в четверг заявили, что, по оптимистичному сценарию, который основан на данных текущих испытаний, вакцина против коронавируса может быть готова через год.