"В курортных регионах все понимают, что если к 1 июля — регион не важен: Краснодарский край или Крым — не откроются, то тогда до 90% в целом индустрии гостеприимства перестанет существовать. В зиму они уйдут без средств к существованию, и понимаем, что в следующем сезоне этого бизнеса просто не будет", — сказал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова подтвердила, что уже получает "тревожные сигналы" от собственников объектов размещения.

"Если к 1 июля не откроются в рамках соблюдения норм и требований Роспотребнадзора объекты, то малый бизнес и отраслевые организации к зиме не выживут. 50% просто перестанут существовать — это я точно знаю, будут вынуждены продавать свои объекты. Такая тенденция уже намечается", — сказала эксперт.

При этом Стамбульникова отметила, что многие нелегальные объекты продолжают работать вопреки запрету — сдают квартиры, гостевые дома и не платят налоги.

В начале мая Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове в этом году "вряд ли состоится", "межсубъектовой миграции" туристов не будет. Власти региона готовят региональную программу поддержки туротрасли, предполагающую отдых в санаториях 500 тысяч местных жителей за счет бюджета.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.