"Туризм столкнулся с худшим для него испытанием в современной истории, спасение этого сектора — это наш национальный приоритет", — сказал Филипп, чье выступление транслировало французское телевидение.

По его словам, подготовленный правительством план рассчитан на оказание помощи французскому туристическому сектору на 18 млрд евро.

"Это беспрецедентная, массивная помощь. Но она необходима", — сказал премьер Франции.

Он сообщил, что фонды помощи терпящим бедствие фирмам в туристической сфере будут доступны для компаний до конца 2020 года.

Кроме того, банки будут давать отсрочку компаниям этого сектора на выплаты, в частности по кредитам, на 12 месяцев, а не на 6 месяцев, как это было ранее.

Премьер-министр также сообщил, что одной из мер поддержки станет выплата пособий по безработице работающих в туристической отрасли минимум до сентября 2020 года.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

На этой неделе во Франции началось постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум в течение трех ближайших недель.