Опрос проводился 15-30 апреля, в нем приняли участие 2124 человека.

52% респондентов сообщили о неготовности платить за "антикоронавирусные" меры. К таким относятся: увеличение объема и качества санитарной обработки салонов самолетов, замена фильтров, раздача масок и перчаток, а также дистанцирование между пассажирами за счет сохранения пустого места между сиденьями в ряду из 3-х кресел.

Переплатить до 10% от стоимости тарифа готовы 37% опрошенных, до 50% — только 3% из них.

При этом большинство опрошенных считают, что перечисленные меры помогут снизить риск заражения во время полета. В частности, более 55% — за дистанцирование за счет пустых кресел.

"Показательно, что авиатранспорт вызывает наименьшие опасения по поводу безопасности передвижения в период эпидемии по сравнению с остальными видами общественного транспорта. На вопрос "Какой транспорт у вас вызывает наибольшие опасения с точки зрения безопасности в условиях эпидемии?" 21% респондентов ответили "самолеты", 26% — "поезда", по 28% — "круизные лайнеры и автобусы"", — отмечают в Biletix.