Сейчас в Исландию могут въезжать граждане стран Шенгенской зоны, но они в обязательном порядке должны сразу по прилету проходить двухнедельный карантин. Для всех остальных туристов въезд в страну запрещен до 15 июня.

"С 15 мая въезд без карантина станет возможен для жителей Фарерских островов и Гренландии. С 15 июня изменится также режим въезда для всех остальных туристов. Им надо будет либо сразу сделать тест на вирус, либо предъявить справку о его отсутствии, либо пройти двух недельный карантин. Кроме того, всех туристов попросят установить приложение, отслеживающее контакты", — пишет портал Grapevine.

Премьер-министр также заявила журналистам, что власти Исландии работают над большим проектом скрининга всех приезжающих на коронавирус. По ее мнению, это поможет изучению самого вируса и того, как он распространяется.

Параллельно Исландия постепенно ослабляет ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с 25 мая откроются бассейны и спортивные залы, с 50 до 100 увеличивается число людей, которым разрешено собираться вместе.

"Эти послабления должны помочь спасти туристическую индустрию Исландии, экономика которой критически зависит от иностранного туризма. При этом лето – высокий сезон для поездок по стране. Но пока неясно, смогут ли туристы приехать в Исландию из-за очень небольшого числа оставшихся авиарейсов. Icelandair выполняет полеты лишь в Лондон, Стокгольм и Бостон и находится в предбанкротном состоянии, а многие авиакомпании, которые раньше летали в Рейкьявик, сейчас остановили полеты", — пишет портал.

В Исландии подтверждено 1802 случая заражения коронавирусом, умерло 10 человек.