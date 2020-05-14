"По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами. А постоянный прогрев поверхности приводит к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "волны тепла" означают, что температура в течение пяти и более дней за одну такую волну будет превышать норму.

Также Вильфанд сообщил, что в северных регионах страны прогнозируется формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и, соответственно, череду похолоданий.

Научный руководитель Гидрометцентра призвал метеорологов в регионах особенно следить за приходом дождливой погоды в горных регионах — там сильные дожди могут привести к быстрому подъему уровня рек, до метра, что может иметь опасные последствия, поэтому важно вовремя и точно это предсказывать, предупреждать население.

Вильфанд сообщил, что "опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями".

Он уточнил, что это касается пожаров и подтоплений.

В последние пять лет пожары были на юге Западной Сибири, ДВФО, там опасность сохраняется. А подтопления возможны, в частности, в бассейне реки Обь, Амурской области, Якутии, Хабаровском крае, отдельно он указал поселок Александровский шлюз на Енисее.