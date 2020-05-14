"Туризм — это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический сезон будет", — сказал Бретон в эфире радиостанции Europe 1.

Он добавил, что европейские страны постепенно переходят на этап, предполагающий открытие границ для туристических поездок.

Бретон указал, что сотрудники туристической сферы "готовятся и проводят реорганизацию" для введения ряда мер, которые позволят безопасно принимать туристов.

Еврокомиссар отметил, что туристический сектор в Европе представляют 3 млн фирм и им следует помогать финансово.

"Сезон не будет упущен, поскольку у нас есть большое желание (восстановить туризм) и у нас есть организации, которые ведут специальную подготовку для этого", — сказал он.

Между тем, в четверг премьер Франции Эдуар Филипп, представляя план по поддержке туристической сферы, заверил, что французы смогут отправиться на отдых в июле-августе, но не за границу, а внутри страны.

Однако Филипп заметил, что в некоторых частях страны все же "возможны ограничительные меры, целесообразность которых будет оцениваться в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС продлить ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 июня.

Накануне глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.