"Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме", — сообщила агентству пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Она отметила, что на протяжении почти трёх недель Любимова работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме со всеми подразделениями министерства и с профессиональным сообществом.

6 мая пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что у Любимовой подтвержден коронавирус, болезнь протекает в легкой форме. Любимова проходила лечение дома, в госпитализации необходимости не было.