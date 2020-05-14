"Мы в курсе этого дела, посольство находится в постоянном контакте с этим российским гражданином", — сказал агентству представитель посольства.

Он отметил, что в результате предпринятых посольством шагов Игнатенко, оказавшийся в заключении за сбор нескольких мертвых жуков, "был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде".

"Решение о виновности или невиновности будет принято судом на основании собранных правоохранительными органами материалов, очередное судебное заседание намечено на 28 июня", — сказал собеседник агентства.

На вопрос, информирует ли дипмиссия граждан РФ о специфике местного законодательства, он ответил: "Да, конечно. У нас на сайте стоит информация о запрете сбора флоры и фауны".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заведующему отделом мелких млекопитающих зоопарка Ростова-на-Дону Игнатенко грозит до 40 лет тюремного заключения на Шри-Ланке из-за сбора мертвых жуков.

"Во время всего этого мирового кошмара я нахожусь в Шри-Ланке, меня задержали в национальном парке при проверке из-за того, что при мне было несколько жуков, которых я нашел накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана", — написал Игнатенко на своей странице Вконтакте.

Он отметил, что "когда работники парка нашли этих жуков, они были очень злы и сразу отобрали у нас все телефоны, фотоаппараты и паспорта, далее мы были помещены на ночь в комнату под замком без какой бы то ни было возможности позвонить родственникам или адвокату".

"Мы почти полтора месяца провели в тюрьме, из которых я неделю провел в тюремном госпитале со снова открывшейся язвой из-за очень острой тюремной еды. Остальное время мы провели на голом бетонном полу в одной камере с 86 местными заключёнными. Сейчас нас выпустили под залог из-за того, что в стране появилась проблема коронавируса", — написал Игнатенко.