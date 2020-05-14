"Идея создания единого природно-исторического комплекса на северо-востоке столицы вдоль реки Яуза включает 42 километровый марафонский маршрут, который пройдет по берегам рек Яузы и Чермянки. На данный момент из запланированных работ по благоустройству данной территории уже выполнено около 60% проектных работ и около 40% строительно-монтажных. К примеру, весь спортивный узел успеют доделать в этом году, а в следующем уже завершат основной соединительный узел между Москвой и областью через МКАД", — рассказал Кузнецов.

Проект "Парк Яуза" включает в себя более 600 га пойменных территорий, которые объединят в единое рекреационное пространство Москву и область. Единое парковое пространство протяженностью более 20 км протянется от Мытищ до Ростокинского акведука, объединив разрозненные территории вдоль рек Яуза и её притоков — рек Чермянка, Ичка и Лихоборка.

Напомним, в 2014 году президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко возглавил авторский коллектив по работе над единым парковым пространством. Была создана рабочая группа на базе архитектурного бюро Кирилла Теслера совместно с сотрудниками и студентами НИУ МГСУ. В 2016 году на XXIV международном архитектурном фестивале "Зодчество-2016" концепция единого рекреационного пространства "Парк Яуза" была удостоена Золотого знака в номинации "Локальные проекты".

В 2019 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина создано ГАУ "Парк Яуза" для управления объединенной территорией.