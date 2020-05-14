Сегодня в 11:58 В Таиланде почти не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом

БАНГКОК. 14 МАЯ. ИНТЕРФАКС — Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Таиланде за минувшие сутки, сообщают местные власти.

По их данным, заболевание обнаружено у резидента провинции Чиан Май, недавно вернувшегося с острова Пхукет. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 3 тыс.18 человек. Число умерших пациентов осталось на прежнем уровне — 56 человек.

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