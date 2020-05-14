По их данным, заболевание обнаружено у резидента провинции Чиан Май, недавно вернувшегося с острова Пхукет.
Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 3 тыс.18 человек.
Число умерших пациентов осталось на прежнем уровне — 56 человек.
По их данным, заболевание обнаружено у резидента провинции Чиан Май, недавно вернувшегося с острова Пхукет.
Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 3 тыс.18 человек.
Число умерших пациентов осталось на прежнем уровне — 56 человек.
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