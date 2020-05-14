"S7 Airlines планирует подать заявку на предоставление субсидий за прошедшие периоды на следующей неделе. Однако нам кажется правильным продлить срок выдачи субсидий до конца года", — сказал "Интерфаксу" представитель компании.

Как сообщалось, в целом авиакомпании РФ могут получить из резервного фонда 23,4 млрд руб. в качестве поддержки в условиях COVID-19. Согласно правилам распределения средств, они могут претендовать на 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. Средства должны компенсировать снижение трафика в феврале-июле, их перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

"Из расчета по предложенной формуле следует, что 23,4 млрд руб. должны возместить авиакомпаниям потерю около 64 млн пассажиров. Это соответствует снижению пассажиропотока вдвое относительно аналогичного периода прошлого года или полному прекращению авиаперевозок. Полеты же продолжались даже в апреле-мае, поэтому настолько резкого падения в феврале-июле 2020 года мы однозначно не ожидаем", — заявил представитель S7.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% (из крупнейших компаний ушли в "минус" только "Аэрофлот" и "Россия"), в марте — сократили на 28%, в апреле падение ускорилось до 92%.