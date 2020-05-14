"Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток", — говорится в сообщении.

В конце марта РЖД временно сократили глубину продаж ж/д билетов на поезда дальнего следования до 45 суток.

"Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО "ФПК" ("дочка" РЖД), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами", — отмечает компания.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.

Актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на отдельные направления пассажиры могут получить на главной странице сайта РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" при вводе маршрута и желаемой даты поездки.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам", а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.