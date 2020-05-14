"Курорт "Роза Хутор" — крупный участник рынка, пример эффективного олимпийского наследия. За десятилетие работы мы накопили опыт и готовы им делиться. Считаю, что именно сейчас важно организовать такой профессиональный диалог. Только объединив усилия, мы сможем справиться с последствиями глобального кризиса. Уверен, что в итоге наши совместные действия придадут туристической индустрии новый импульс развития", — отметил исполнительный директор курорта Юрий Колобов.

"Роза Хутор" стала первым курортом, присоединившимся к РСТ. В крупнейшее отраслевое объединение входят более 3 тысяч представителей индустрии путешествий страны, среди них — туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании и другие организации сферы туризма.

"Роза Хутор" – крупнейший в России горнолыжный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи, построен к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трасс составляет более 100 км, здесь работают 29 подъемников и более 400 установок для производства искусственного снега. За прошедшую зиму на курорте отдохнули более 800 тыс. туристов.