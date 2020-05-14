"В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний "Аэрофлот" за февраль-апрель 2020 г.", — сказала она.

Как сообщалось, в целом авиакомпании РФ могут получить 23,4 млрд руб. из резервного фонда в качестве поддержки в условиях COVID-19. Выделить эту сумму на компенсацию затрат перевозчиков президент Владимир Путин поручил в середине апреля. Постановление правительства, регламентирующее правила распределения средств, опубликовано в четверг.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема), лизинговые платежи (до 30%), оплату стоянки воздушных судов (до 10%), объяснили в Росавиации. Часть субсидий может быть направлена "на оплату расходов на операционную деятельность и содержание имущества". Решение о предоставлении субсидии принимается Росавиацией в течение 20 рабочих дней после поступления заявления.

Помимо прямых субсидий, крупнейшие российские авиакомпании как стратегически важные предприятия могут подать заявку на кредиты по льготной ставке (6% компенсируются государством) с госгарантией на половину суммы долга. По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", "Аэрофлот" может получить около 10 млрд руб. из общего пакета господдержки.