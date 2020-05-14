"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

"Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества", — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления.