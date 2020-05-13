"Никто не может дать 100% гарантии — мы не считаем путешествия безопасными. Это риск, который вы принимаете на себя", — сказала она.

При этом она уточнила, что речь идет как о здоровье путешествующих, так и о возможных финансовых рисках в случае отмены каких-либо мероприятий.

Что касается путешествий самолетом или поездом, она напомнила, что власти ЕС "принципиально" рекомендуют использовать маски и придерживаться социальной дистанции. В то же время она признала, что соблюдение правила в поддержании 2 м между пассажирами самолета при их рассадке сделало бы авиаперелеты нерентабельными.

Она добавила, что ЕС при выработке рекомендаций по безопасности путешествий пытается добиться пропорциональности мер и их применимости по всей Европе.

Ранее в среду Еврокомиссия предложила серию рекомендаций, нацеленных на снятие ограничений на поездки и пограничного контроля внутри ЕС. Подготовленные рекомендации включают поэтапный подход, который "начинается со снятия ограничений (на поездки — ИФ) между зонами и членами ЕС с примерно одинаковыми эпидемиологическими ситуациями".

В свою очередь член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что от возобновления работы туристического сектора зависит вся экономика Европы.

По словам еврокомиссара, "вирус еще останется некоторое время с нами", однако все хотят такого туристического сезона, который пройдет при "хорошем здоровье и полной безопасности" туристов.