"Мы договорились, что все наши музеи будут перестраиваться под новые условия. Потому что не все музеи имели уличные экскурсии, хотя у всех есть, что рассказать и что показать", — привели в пресс-службе слова губернатора региона Александра Дрозденко.

По его словам, в зависимости от эпидобстановки регион разделен на несколько зон, и практически во всех зонах разрешены экскурсии на открытом воздухе.

В пресс-службе добавили, что во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах из-за ситуации с коронавирусом разрешены уличные экскурсии группами от пяти человек с соблюдением масочного режима.

Как сообщалось, музеям в Ленобласти разрешили работу с 12 мая.