"Продажи на сайте компании на будущий год уже открыты по таким направлениям, как Турция, Греция, Испания, Кипр. В ближайшее время добавим к ним Болгарию и Италию. Программы запланированы на регулярных и чартерных рейсах отечественных и зарубежных авиакомпаний из 18 городов России. Скидки по акциям раннего бронирования составляют от 20 до 50%, в зависимости от направления. Специальные предложения учтены в стоимости турпакетов на летние даты", — рассказали в компании.

Туроператор также вводит гибкую систему оплаты туров: при бронировании путешествия необходимо внести 25% оплаты за тур в течение трех банковских дней с момента подтверждения заявки, оставшиеся 75% должны быть оплачены не позднее 10 рабочих дней до даты вылета.

"Особые условия оплаты действуют при оплате отдельных категорий номеров, авиабилетов на регулярные рейсы (оплачиваются по графику и правилам авиакомпании), а также туров в визовые страны. Такие заявки должны быть оплачены 100% на момент подачи документов для открытия визы", — рассказали в пресс-службе.

Как напомнили в TEZ Tour, у туроператора продолжает действовать акция, в рамках которой туристы могут перенести ранее забронированные туры на осень 2020 года или 2021 год с сохранением прежней цены и выбранных параметров – отеля, типа номера, питания, и количества ночей.