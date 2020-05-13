"Отели, туроператоры, гиды и авиаперевозчики Африки испытывают экономический шок из-за пандемии. Экономика стран континента сильно зависима от туризма, поскольку он генерирует 9% всех доходов. Крах индустрии путешествий может привести к катастрофическим последствиям", — пишет издание.

В секторе туризма в Африке напрямую заняты 10 млн человек, и еще 14 млн человек работают в смежных сферах. Туризм также является основным источником валютных поступлений в экономику континента. В частности, в Эфиопии доходы от туризма составляют почти половину всего экспорта услуг, а в Уганде превышают доходы от продажи кофе. Президент ЮАР назвал туризм "новым золотом".

"Но к началу апреля большинство туристических достопримечательностей Африки закрылись из-за коронавируса. На пирамидах Египта появилась световая проекция "Оставайтесь дома", а сафари с гориллами в Центральной Африке были остановлены, поскольку обезьяны могут быть переносчиками COVID-19", — сообщает журнал.

Туризм в Африке уже испытывал неприятности во время эпидемии лихорадки Эбола и всплесков активности террористов, однако нынешняя ситуация беспрецедентная, поскольку охватывает весь мир.

Как пишет издание, коронавирус в Африку занесли иностранные туристы, преимущественно, европейцы. Первым человеком, который умер на курортах Египта от COVID-19, был немецкий турист. В свою очередь Тунис и Мавритания депортировали группы итальянских путешественников, которые отказались проходить карантин. К апрелю 20 африканских стран закрыли свои границы.

"Сейчас туроператоры, организующие сафари в Африке, потеряли три четверти заказов, произошел всплеск аннуляций. При этом гостиницам нужна загрузка как минимум 40%, чтобы быть безубыточными. Они все еще платят налоги, несут обязательства по кредитам. Турбизнес изо всех сил пытается выжить, но многие малые предприятия пандемия уже "похоронила", — сообщает Independent.

Как отмечает журнал, выживаемость отелей и других предприятий туризма будет зависеть от того, насколько они смогут сократить свои расходы, а также получат ли доступ к финансам.