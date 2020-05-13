"AZUR air с 1 июня 2020 года начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Сочи — первое для AZUR air регулярное туристическое направление внутри России. Программа полетов рассчитана на всю глубину весенне-летнего расписании", — говорится в сообщении компании.

Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, из регионов — два раза в неделю. На всех направлениях будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 767-300 на 336 пассажиров в салоне эконом-класса.

В сообщении говорится, что на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпания предложит пассажирам приобрести на борту различные закуски и напитки. У пассажиров этих рейсов есть также возможность сделать на сайте авиакомпании предварительный заказ дополнительного питания.

"AZUR air делает всё необходимое для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, регулярно проводя дезинфекцию своих воздушных судов, а также всех складских помещений, где хранится экипировочное имущество. Например, пледы подвергаются дополнительной санитарной обработке. Авиакомпания также строго контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при приготовлении бортового питания, а также погрузке на борт товаров бортовой торговли", — сообщает перевозчик.

AZUR air выполняет чартерные рейсы по заказу туроператора Anex Tour. До ограничений, связанных с COVID-19, компания летала только по зарубежным направлениям: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, во Вьетнам, на Шри-Ланку. В конце марта компании параллельно сообщили, что приостанавливают отправку туристов за рубеж до 20 апреля, а позднее продлили этот срок до 30 апреля. Все это время AZUR air продолжила только вывоз россиян на родину, также начала выполнять грузовые рейсы.