"Мы все испытываем срочную потребность, чтобы этот сектор снова заработал. От этого зависит вся экономика нашего континента", — сказал Бретон в среду на пресс-конференции в Брюсселе в ходе представления Еврокомиссией принципов и рекомендаций в помощь государствам-членам ЕС по возобновлению в летний сезон туристической активности, замороженной кризисом пандемии COVID-19.

По словам еврокомиссара, "вирус еще останется некоторое время с нами", однако все хотят такого туристического сезона, который пройдет при "хорошем здоровье и полной безопасности" туристов.

Это "деликатное равновесие", признал Бретон. "Нет простых ответов. И мы сегодня не найдем ответов на все вопросы", — добавил он.

"Мы не сможем навязать стране А или стране Б открытие туризма. Государства-члены постепенно снимут ограничения на границах. Речь, конечно, идет о поэтапных, раздельных и неодновременных шагах, при уважении индивидуальных условий каждой страны", — продолжил член ЕК.

При этом он объяснил, что для открытия туристического сезона государствам-членам ЕС необходимо располагать достаточными госпитальными возможностями, возможностями массового тестирования, отслеживания контактов. Больничный сектор, по словам Бретона, должен знать, какие санитарные протоколы следует соблюдать, какое оборудование и снаряжение требуется для приема пациентов.

Еврокомиссар заявил, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией, ЕС все равно должен готовить свою туристическую отрасль к будущему, поэтому, "как в любой другой индустриальной экосистеме, перезапуск туристического сектора должен быть "зеленым", цифровым и устойчивым".

Бретон сообщил, что в Еврокомиссии разработают "дорожную карту" по обеспечению устойчивой и инновационной экосистемы туризма в ЕС. "Иными словами, мы подготовим европейскую повестку по туризму до 2050 года", — пояснил член Еврокомиссии.