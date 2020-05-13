"Глава Ставропольского края поручил создать рабочую группу для проработки вопроса о возможности постепенного возобновления работы санаторно-курортных организаций предстоящим летом. В состав группы войдут члены правительства края, руководители профильных министерств, специалисты Роспотребнадзора, главы муниципальных образований региона Кавминвод", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, членам рабочей группы предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в создавшихся условиях. В том числе, организации должны быть обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, тестами на COVID-19.

"Мы должны решить сложную задачу. С одной стороны, дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края, и с другой, не допустить появления новых очагов заболевания, защитить здоровье людей", — подчеркнул Владимиров.

Почти все объекты размещения в регионах России закрыты до 1 июня для предотвращения распространения коронавируса. Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона, у которых есть медицинская лицензия, возобновят работу с 1 июня.