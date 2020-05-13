"Мы должны начать обсуждение вопроса (об открытии внешних границ), но пока не приступили к этому", — сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

Еврокомиссия (ЕК) представила в среду принципы и рекомендации в помощь государствам-членам по возобновлению в летний сезон туристической активности, замороженной кризисом пандемии COVID-19.

"Постепенный подход, — продолжила Йоханссон, — предполагает сначала решение каждой из стран-членов об открытии своих границ, затем (должно следовать) решение о внутренних границах шенгенского пространства и ЕС, и только потом мы будем думать, как открывать внешние границы (союза). Но пока мы не обсуждали этого, и на сегодняшний день нет рекомендаций на этот счет".

Йоханссон приветствовала уже объявленные договоренности некоторых стран ЕС о взаимном открытии границ после 15 июня для поездок своих граждан в летние отпуска.

"Я не считаю эти решения преждевременными и думаю, что это правильный шаг, — сказала она, отвечая на вопросы. — Мы должны помнить, что многие страны ЕС вообще не вводили какого-либо контроля на внутренних границах".

"Думаю, что они провели соответствующую оценку ситуации или сделают это в рабочем порядке", — добавила она.