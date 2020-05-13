"Сейчас путешественники в ЕС имеют право выбирать, каким образом получить компенсации за несостоявшиеся туры и аннулированные транспортные билеты. Это может быть как возврат денег, так и ваучер. Чтобы сделать второй вариант более привлекательным и тем самым помочь турбизнесу, срок действия ваучеров должен составлять как минимум год", — говорится в документе.

Ваучеры будут застрахованы на случай банкротства турфирмы или перевозчика. Если турист так и не воспользуется предложением, возврат денег ему будет гарантирован в течение одного года.

"Ваучер должен обеспечивать туристу возможность поехать отдыхать тем же или аналогичным маршрутом с сохранением уровня сервиса. Кроме того, ваучер может быть передан другому человеку", — рекомендует Еврокомиссия.

В России 12 мая Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", согласно которым туроператорам и транспортным компаниям также можно будет выдавать туристам ваучеры вместо денег за поездки, отмененные из-за пандемии коронавируса.

Срок действия ваучеров должно установить российское правительство, пока он не определен. Туроператор в РФ также будет обязан обеспечить путешественникам тот уровень отдыха, за который они заплатили ранее. Новый тур должен быть организован без доплат со стороны туриста, даже если изменится валютный курс.