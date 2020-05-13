Так, отменяется курсирование скоростного поезда "Сапсан" N771/772 сообщением Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород и N757/758 сообщением Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург (все "Сапсаны" на маршруте из Нижнего Новгорода — ИФ).

Ранее курсирование скоростного поезда "Сапсан" было приостановлено на период с 13 апреля по 11 мая.

Пресс-служба напоминает, что корректировка графика связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.

Ранее сообщалось, что РЖД из-за сокращения пассажиропотока также отменили четыре из пяти пар поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, сохраняется курсирование только одной пары N704/705. Также отменены три из четырех пар "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом. Продолжает курсировать одна пара N727/734.