"Большое внимание мы уделяем и региональной авиации, поддерживаем прямые маршруты между субъектами, минуя Московский авиационный узел. Ежегодно на эти цели государство выделяет около 8 млрд руб. из федерального бюджета. Регионы также добавляют свои ресурсы. При этом объем заявок на такие субсидии, конечно, больше. Надо внимательно посмотреть, есть ли возможность по увеличению программы", — сказал Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной отрасли в среду.

"Кроме того, нужно донастроить этот механизм, сделать так, чтобы поддержка в приоритетном порядке оказывалась тем маршрутам, где эксплуатируется российские самолеты", — добавил президент.

Единственным в РФ серийно выпускаемым гражданским самолетом является региональный Sukhoi Superjet 100. В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) работает над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400М.