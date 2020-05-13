"(Меморандум) подписали", — сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе правительства Архангельской области.

Совещание по вопросу объединения регионов прошло в среду в Нарьян-Маре.

Вопрос объединения Архангельской области и НАО обсуждается не первый год.

Как следует из устава Поморья, НАО входит в состав Архангельской области. Округ является "субъектом РФ и одновременно составной частью области". Губернатор Архангельской области вносит президенту РФ предложения о кандидатурах для избрания на должность губернатора НАО.

В уставе Ненецкого округа говорится, что "объединение округа с другими субъектами РФ может быть осуществлено только на основе волеизъявления большинства граждан, проживающих в округе и обладающих избирательным правом".

Как сообщалось, 2 апреля президент РФ принял отставку главы НАО Цыбульского и назначил его врио губернатора Архангельской области вместо сложившего полномочия Игоря Орлова. На пост главы НАО президент назначил заместителя главы округа Бездудного.