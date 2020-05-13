"Напомню, мы уже решили выделить экстренную помощь — более 23 млрд рублей — российским авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели и тем самым обеспечить устойчивость работы предприятий. Просил бы сегодня представителей бизнеса рассказать, как организована эта работа, все ли вопросы решены", — сказал Путин на совещании по поддержке авиаотрасли в среду.

"Хотя я знаю, что далеко не все вопросы решены, и на самом деле организация этой работы в рамках выделенных ресурсов требует еще серьезного рассмотрения. Давайте сегодня об этом и поговорим. Поговорим, насколько эффективна и достаточна поступающая поддержка", — отметил президент.

Он подчеркнул, что в авиации произошел "самый, пожалуй, серьезный спад среди всех видов транспорта".

"Объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88%. Почти остановилось и международное авиасообщение: здесь сокращение на 90 с лишним процентов. Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня", — сказал Путин.

Накануне большинство опрошенных "Интерфаксом" авиакомпаний сообщили, что пока не могут подать заявки на получение обещанных государством субсидий в размере 23,4 млрд руб. Постановление правительства, определяющее правила их распределения, до сих пор не опубликовано, объясняли они.

Выделить более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях COVID-19 Путин поручил в середине апреля. На совещании у президента 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила их распределения, и пообещал, что выплаты начнутся "незамедлительно". В пресс-службе ведомства позднее уточняли, что первые запросы перевозчиков на господдержку ожидаются 12 мая, их будет принимать Росавиация.