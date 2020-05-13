"Пассажиропоток в аэропорту за майские праздники по сравнению с прошлым годом сократился на 93%, или в 14 раз. С 1 по 11 мая аэропорт в среднем принимал 418 и отправлял 378 пассажиров в сутки. Антирекорд зафиксирован 7 мая, в этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году. Пассажиропоток в аэропорту Симферополь начал резко сокращаться в конце марта на фоне развития эпидемии COVID-19", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток крымского аэропорта в первом квартале 2020 года снизился на 8% по сравнению с январем-мартом 2019-го, до 555 тыс. пассажиров, затем на фоне ограничительных мер в России из-за коронавируса наметился резкий спад, так за первые 11 дней апреля пассажиропоток аэропорта рухнул на 83%.

Пассажиропоток аэропорта в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.