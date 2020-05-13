"Туристическая индустрия пережила ряд макроэкономических потрясений на протяжении последних десятилетий, однако пандемия COVID-19, несомненно, является величайшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась отрасль и TUI", — говорится в сообщении компании.

В марте TUI приостановила реализацию турпакетов и отдельных туристических услуг на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. Компания также отозвала свой прогноз на финансовый год, завершающийся в сентябре.

Во втором квартале 2020 финансового года TUI зафиксировала рост чистого убытка.

Как сообщается в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца, завершившихся 31 марта, составил 763,6 млн евро с 203,8 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Убыток до уплаты процентов и налогов увеличился до 680,9 млн евро с 242,1 млн евро.

Квартальная выручка снизилась до 2,79 млрд евро с 3,10 млрд евро годом ранее.

TUI планирует урезать накладные расходы на 30%, в результате чего рабочих мест лишатся до 8 тыс. человек.

Компания также намерена постепенно возобновлять туристическую деятельность. Первые отели TUI в Германии откроются в ближайшие дни. Гостиницы и клубы TUI в других частях Европы также готовы к приему гостей.

"Это сезон начинается позднее, но может продлиться дольше", — сказал глава TUI Group Фриц Юссен. По его словам, в 2020 году сезон отпусков определенно изменится, появятся новые направления отдыха, новые предложения на местных рынках, изменится период отдыха в рамках турпакетов.

В мире сохраняется высокий спрос на туристические услуги, около 35% турпакетов на лето 2020 года все еще забронированы, отмечает TUI Group. Однако туроператор пока воздерживается от предоставления годового прогноза.