"Европейская комиссия в среду рекомендовала странам Евросоюза открыть границы, но только для тех стран, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом похожа на их собственную, а риски распространения инфекции похожи. Такие страны могут открыть сообщение друг с другом", — пишет издание.

При этом ограничения сначала должны быть сняты в тех странах, где достаточное число больничных коек, делается много тестов, отслеживаются контакты всех заболевших.

Как пишет издание, ранее власти Евросоюза выражали беспокойство по поводу того, что некоторые государства начали вводить так называемые "туристические коридоры" – возможность взаимных путешествий для туристов из отдельных стран, чаще всего соседних. Но сейчас они, похоже, готовы принять эту практику и распространить ее на всех.

"Некоторые страны ЕС затронуты пандемией сильнее других – в первую очередь, это Италия и Испания. В то время как Греции и Чехии удалось отделаться значительно легче. Власти региона пытаются спасти летний туристический сезон, так как на туризм приходится порядка 10% европейской экономики, а в Италии, Греции и Хорватии – еще больше", — напоминает The Guardian.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что намерен открыть границы для туристов из соседних Германии и Чехии, чтобы спасти летний туристический сезон в стране.

"Эстония, Литва и Латвия откроют границы только для граждан этих прибалтийских стран, создав "Балтийский туристический пузырь". Мы показали хороший пример того, что только страны, успешно поборовшие коронавирус, могут открываться для иностранцев", — цитирует газета премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

Ввести "туристические коридоры" рассчитывает и Греция, соответствующие переговоры уже ведутся с Германией, Австрией, Израилем и Кипром. Как сообщалось, в стране планируют возобновить внутренний туризм к 15 июня, а к 1 июля – начать принимать иностранцев, но с условием, что они предъявят результат теста об отсутствии коронавируса, сделанного не позднее чем за 72 часа до прилета. Для туристов будут действовать и другие ограничения.

Ранее газета The Sun сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также обсуждают возможность введения коридора для путешественников между двумя странами, чтобы туристы из Англии могли летом отдохнуть во Франции и наоборот. При этом правительство Британии освободило французов от двухнедельного карантина, который должны проходить другие иностранные граждане.

"Чиновники Евросоюза признают, что не могут помешать правительствам стран заключать подобные двух- или трехсторонние соглашения, но выступают против избирательного подхода. По их мнению, если Австрия откроет границы для граждан Германии, то право въезда должны получить все граждане этой страны. Представитель ЕС также призвал Великобританию применять к французам те же правила въезда, что и к гражданам других стран, где ситуация с вирусом похожа на французскую", — подчеркивает The Guardian.

В целом власти Евросоюза призывают правительства применять ко всем гражданам стран со схожими эпидемиологическими ситуациями одинаковые требования. Кроме того, они напоминают о необходимости быть готовыми к введению новых ограничений в случае прихода второй волны коронавируса.

К началу сезона Еврокомиссия предложит туристам интерактивную карту, где можно будет посмотреть, какие маршруты разрешены для туризма.