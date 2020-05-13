"Программа, о которой мы говорим, запущена с 1 мая. Все информационные ресурсы работают с 1 мая. Это прием заявлений как через личный кабинет, так и по электронным каналам связи, также мы предусмотрели возможность подавать заявления и на бумажных носителях. На сегодняшний день подано 307 тысяч заявлений, из них соответствуют критериям, установленным постановлением правительства, 227 тысяч заявлений, то есть речь идет о 18% тех, кто мог бы подасться. Численность людей, которые работают в этих компаниях, которые соответствуют критериям, 1 млн 619 тысяч человек, то есть уже 40% гипотетического охвата сотрудников данной программой уже реализуется. На сегодняшний день 77 тысяч заявлений было вчера направлено коллегам в казначейство, коллеги мгновенно обработали этот список и передали в банковскую систему, поэтому сегодня-завтра людям уже пойдут выплаты", — сообщил он на совещании по социально-экономической ситуации.

Также он отметил, что на этой неделе ФНС обнародует информацию о ходе выплат компаниям.

Всего правительство РФ планирует выделить 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий МСП из пострадавших отраслей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь из расчета один МРОТ на сотрудника пострадавших в связи с распространением коронавируса предприятий. Таким образом, выплаты в размере 12 тыс. 130 рублей на человека можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат.