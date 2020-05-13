Полеты будут осуществляться дважды в неделю. Из Новосибирска — по вторникам (7:05) и четвергам (22:30). Обратные рейсы из Волгограда — утром вторника (9:10) и ночью пятницы (0:35). Время в полете составит чуть более четырех часов.

"Расписание составлено таким образом, что пассажирам из Волгограда будет удобно продолжить путешествие с пересадкой в аэропорту Новосибирска в другие города России, в том числе в Красноярск, Иркутск, Владивосток, Омск", — уточнили в компании.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo.

"S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Волгоградом", — отмечает пресс-служба.