На международных воздушных линиях выполнено на 78% меньше полетов, чем год назад — всего 14,9 тыс. В том числе резко сократились транзитные перевозки, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" "транссибирские роялти": показатель упал на 62%, до 9 тыс. полетов.

Число внутренних полетов сократилось на 48%, до 38,4 тыс.

За январь-апрель 2020 г. российские авиадиспетчеры обслужили 424 тыс. полетов (-17%).

Ряд иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы между Азией и Европой, для сокращения времени полета используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За них РФ с 1970-х гг. взимает платежи, размер которых по некоторым оценкам исчисляется сотнями миллионов долларов в год. Большую часть "транссибирских роялти" получает "Аэрофлот", часть денег достается Росавиации на поддержку летных училищ.