"Идет разработка вакцин. Фармацевтическое управление инфекционным процессом — это то, что должно появится. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни", — сказал Мурашко, выступая в Госдуме в среду.

Он полагает, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля.

"По результатам доклинических испытаний мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет, а в июне месяце начнуться клинические испытания. И по ходу клинических испытаний мы фактически поймём уже сроки, когда мы сможем расширить, в том числе изучение непосредственно в практическом применении", — сказал Мурашко.

"Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся. Сегодня, во всяком случае, есть от наших академиков, научных сотрудников есть такие прогнозы, поэтому я ретранслирую их", — отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, основывается ли оценка таких сроков министром на предварительных результатах испытаний и он уже "прогнозирует, что мы можем получить лекарство от этого вируса"?

"Потому что та информация, которая прозвучала из ваших уст, она не только обнадеживает, но, думаю, вселяет во многих и уверенность, спокойствие принесет, — она очень ответственная", — пояснил Володин.

Мурашко подтвердил это.

"Да, если мы говорим про вакцину, да, есть обнадеживающие уже результаты, и мы надеемся, что это выйдет на финальную (стадию)", — сказал министр.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что россияне смогут вернуться к привычной жизни летом при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.