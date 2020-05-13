"Самца Да Мао и самку Эр Шунь придется вернуть в Китай на несколько лет раньше срока из-за приостановки международных рейсов во время пандемии. Самолеты из Китая доставляли в Канаду бамбук, которым питаются панды", — пишет портал.



Как отмечает CBC, панды в зоопарке уже несколько дней живут в стрессе, поскольку бамбука не хватает. Из-за отмены прямых рейсов к ним поступают уже пересушенные растения, которые они не едят. В норме рацион панд практически полностью состоит из свежего бамбука, взрослая особь съедает до 40 кг в день.



"Владельцы зоопарка сомневаются, что смогут обеспечить содержание панд в таких условиях, особенно если наступит вторая волна коронавируса. Сейчас они стараются как можно скорее решить вопрос возвращения панд обратно в Китай, где у них не будет проблем с пищей. Правительства обеих стран должны выдать разрешения на перевозку животных", — сообщает портал.



Планировалось, что большие панды пробудут в Канаде 10 лет, они прибыли из Китая в 2014 году. За это время у панд появилось двое медвежат. Жители Канады и все желающие могут попрощаться с ними через PandaCam.



