"Как только ситуация позволит вновь открыть территорию, выставка удивит истосковавшихся по прогулкам, общению и досугу посетителей. Период самоизоляции позволил команде ВДНХ направить свои силы на предстоящие проекты, а появившиеся за это время онлайн-активности будут иметь продолжение", — заверили в пресс-службе.

Там, в частности, отметили, что специалисты прорабатывают планы по благоустройству и развитию территории. Так, к середине июня на выставке будет высажено более 800 тыс. растений, большая часть из которых — цветы. Новинками этого сезона станут новые цветочные композиции на исторических ландшафтных участках — в Сибирском и Нальчикском скверах, а также возрождение Аптекарского огорода.

Одной из самых ожидаемых "зеленых" новинок 2020 года станет Сад пяти чувств — ландшафтный аттракцион, который представляет собой непрерывный пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса — знака бесконечности.

Осенью высадка растений продолжится. Более 150 хвойных и лиственных деревьев находятся в питомнике на ВДНХ.

Кроме того, уже ведется активная работа над катком зимнего сезона 2020-2021 годов. Архитекторы проектируют одну из самых популярных ледовых площадок столицы. Событийная программа будет уточняться в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации.

На ВДНХ на площади в 325 га расположены Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино". Кроме того, на территории выставки находятся 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны.

В 2019 году ВДНХ посетили 33 млн человек.